Kolham – In Kolham is een groep van drie wielrenners aangereden door een auto op de Hoofdweg. Eén van de wielrenners raakte gewond en wordt momenteel behandeld in een ambulance.

De twee andere wielrenners kwamen met de schrik vrij. De fiets van het slachtoffer liep aanzienlijke schade op. De weg is niet afgesloten, en de politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Dat melden meerdere media waaronder RTV Noord.

