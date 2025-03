Jongeren vechten met stokken en messen in Herestraat

Groningen – In de Herestraat in Groningen is donderdagavond een grote vechtpartij uitgebroken. Ongeveer twintig jongeren vielen elkaar aan met messen en stokken. Op straat werd een mogelijk vuurwapen gevonden.

Het conflict zou rond 20:00 uur zijn begonnen in ‘t Koude Gat, zo meldt stadsblog Sikkom. Een groep jongeren stormde vanuit een steeg de Herestraat in en ging op een aantal andere personen af, waarna er werd geslagen met stokken. Eén van de belagers verloor een nepvuurwapen en er zouden ook messen zijn gezien in de handen van de groep aanvallers.

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat er twee mensen zijn aangetroffen op het Waagplein, die betrokken waren bij het incident. De politie heeft zelf nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar laat weten dat een aantal andere betrokken is weggerend bij aankomst van de politie. De twee jongeren die de politie wel aantrof waren lichtgewond en zijn niet behandeld door een ambulance, maar waarschijnlijk zelf naar een ziekenhuis gegaan.

