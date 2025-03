Groningen – De politie heeft het rijbewijs ingevorderd van een bestuurder die onder invloed van alcohol achter het stuur zat. Dat gebeurde aan de Ankemaheerd in stadswijk Beijum. Volgens de politie viel de chauffeur op door verdacht rijgedrag.

Uit een ademtest bleek dat de bestuurder ‘veel te veel’ alcohol in het bloed had. De officier van justitie moet nu over de zaak beslissen. Dat meldt RTVNoord.nl

