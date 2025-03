Verdachte(18) aangehouden na beroving/ steekincident West-Indischekade in Groningen

Groningen – De politie heeft zaterdagavond 15 maart een verdachte aangehouden na een steekincident aan de West-Indischekade in Groningen. Bij het incident raakte één persoon gewond.

Omstreeks 19:00 uur kwam er een melding binnen van een beroving vanaf de Korreweg in Groningen, waarop agenten ter plaatse zijn gegaan. Aan de Korreweg troffen agenten het gewonde slachtoffer aan.

Het incident zou aan de West-Indischekade zijn gebeurd. Uit onderzoek blijkt dat er sprake is geweest van een beroving waarbij het slachtoffer ook mishandeld en gestoken is. Het slachtoffer, een 37-jarige man uit Arnhem, is overgebracht naar het ziekenhuis.

Aanhouding

De vermoedelijke verdachten zijn er vandoor gegaan in een auto. Op basis van een kenteken kon de politie kort daarop een vermoedelijke verdachte aanhouden ter hoogte van Drachten. Hij zit vast en wordt verhoord over zijn rol en mogelijke betrokkenheid bij het incident. Het betreft een 18-jarige man uit Drachten. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Onderzoek

De verdere toedracht van het steekincident wordt onderzocht. De politie spreekt met mogelijke getuigen en bekijkt camerabeelden, waarop mogelijk iets verdachts te zien is. Daarnaast is er sporenonderzoek verricht.

Foto's