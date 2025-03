GRONINGEN – Bij een woonboot aan de Spilsluizen is zaterdagmiddag een persoon in het water beland. Hulpdiensten kwamen direct ter plaatse.

Volgens een 112-fotograaf was de handhaving met de man in gesprek toen hij plotseling wegrende en het water insprong. De hulpdiensten wisten de man snel uit het water te halen.

De persoon is door de politie meegenomen naar het bureau. Of hij gewond is geraakt, is niet bekend.

