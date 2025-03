UITHUIZEN – Aan de Maarweg in Uithuizen heeft zaterdagmiddag een ernstig ongeval plaatsgevonden. Een wielrenner is daarbij zwaargewond geraakt.

Het slachtoffer werd behandeld in de ambulance door personeel van het Mobiel Medisch Team (MMT). Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekend.

Of er verder nog betrokkenen zijn bij het incident, is niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.

Foto's