Groningen – De politie is op zoek naar getuigen van een geweldsincident op de Grote Markt in Groningen nabij perceel 218.

Het incident vond plaats in de nacht van 13 maart omstreeks 03:30 uur. Heeft u iets gezien of gehoord? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. De politie is bezig met het onderzoek naar de toedracht van dit voorval.

