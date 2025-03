`Middelbrand` bij PreZero Gideonweg Groningen

Groningen – Bij PreZero aan de Gideonweg is vrijdagmiddag om 17:15 uur brand uitgebroken. Meerdere brandweerwagens kwamen met spoed ter plaatse bij het pand op het Industrieterrein. Om 17:30 uur werd er opgeschaald naar middelbrand.

Er was forse rookontwikkeling in het pand bij het duurzame afvalwerkingsbedrijf. De brandweer ging gelijk op onderzoek en begon met blussen. De oorzaak is nog niet bekend. De brand was vrij snel onder controle. Er zijn wel eerder brandmeldingen geweest in her verleden, zie ook archief.

