Franse Alpen: 80 Studenten Vindicat uit hotel gezet na wangedrag en agressie

Frankrijk – Een groep(80) leden van Vindicat is uit een hotel in het Franse skigebied Risoul gezet na ernstig wangedrag. Rondgaande video’s en berichten illustreren dat de studenten zich ernstig misdragen. Weer ging het mis.

Zo zijn er beelden (te zien in de post hieronder/ Instagram Studentenkak) waarop te zien is dat iemand met zijn hoofd een deur kapot slaat. Ook zou er zijn gevochten met de politie en beveiliging, is er gepoept op balkons, geplast in de lift en afwasmiddel over computers gegooid.

De Franse politie die aan het AD laat weten dat het met slechts zes man probeerde de studenten in toom te houden, spreekt van een ‘agressieve groep van honderd studenten, allemaal onder invloed’ zegt Oogtv.nl.

Foto's