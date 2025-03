Overig nieuws: Basisschool De Triangel in Grijpskerk organiseert reünie op 28 juni 2025, oproep

Grijpskerk – Goed nieuws voor oud-leerlingen, docenten en medewerkers van openbare basisschool De Triangel. Op zaterdag 28 juni 2025 vindt een grote reünie plaats. Een geweldige kans om oude bekenden weer te zien en herinneringen op te halen.

De organisatie nodigt iedereen uit die ooit betrokken was bij de school.

Terug naar vroeger

De Triangel opende in 1980 haar deuren in Grijpskerk. Honderden kinderen hebben hier leren lezen, schrijven en rekenen. Nu, 45 jaar later, brengt de reünie oud-klasgenoten, leraren en ouders weer samen. Een dag vol mooie verhalen en herkenbare momenten.

Programma en sfeer

Het evenement vindt plaats op de school en start om 15.00 uur. Er wordt gezorgd voor een ontspannen en gezellige sfeer. Het precieze programma blijft nog even een verrassing, maar ontmoeten en herinneringen delen staan centraal. De organisatie werkt aan leuke activiteiten en momenten om bij te praten.

Meld je aan

Ben jij oud-leerling, docent of vrijwilliger van De Triangel? Meld je dan aan via de website reunie-triangel.nl. Laat ook anderen weten dat deze reünie eraan komt! Deel het nieuws met oud-klasgenoten en vrienden. Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe leuker het wordt!

Heb jij mooie herinneringen?

De organisatie zoekt oude foto’s, verhalen en leuke anekdotes. Heb jij iets bijzonders om te delen? Stuur het in via de website. Tijdens de reünie halen we samen herinneringen op.

Tot ziens op 28 juni

Kom ook en beleef samen met oude bekenden een nostalgische dag. Voor vragen of meer informatie, kijk op reunie-triangel.nl. We zien je graag terug op De Triangel.

Foto's