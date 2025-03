Twee mannen schieten met luchtbuks bij de N361, politie inzet(Video)

Groningen – De politie heeft donderdagmiddag langs het Van Starkenborghkanaal, in de buurt van de N361 Winsumerweg in Groningen, twee mannen met een luchtbuks wapen staande gehouden.

De mannen waren onder de brug aan het schieten op een schietschijf. De politie had meerdere meldingen binnen gekregen van bezorgde burgers die zagen hoe de mannen met een lang wapen aan het schieten waren.

Volgens getuigen waren het toeristen. Meerdere agenten met kogelwerende vesten aan kwamen met spoed ter plaatse. Toen de politie aankwam bleven ze ongestoord doorgaan met schieten. Uiteindelijk heeft de politie ze aangeroepen dat ze het wapen moesten neerleggen en daarna benaderd.

Het wapen is in beslag genomen. De mannen zijn gefouilleerd, en de auto is doorzocht. Volgens de politie zijn ze niet aangehouden, ze hebben een waarschuwing gekregen.

Foto's

