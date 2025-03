Comité organiseert infoavond over mogelijke komst F35 naar Airport Eelde

Eelde – Het Comité F-35 NÉÉ organiseert komende week een informatieavond over de mogelijke komst van de F35-straaljager na Groningen Airport Eelde. Het comité vindt de informatie vanuit de landelijke overheid tekortschieten.

Volgens het comité is Defensie niet volledig transparant over de effecten die het oefenen met de F35 vanaf Eelde teweegbrengt. “Je hoort het straks vanaf de Grote Markt in de stad tot in hartje Assen”, zegt Henk Niemeijer van Plaatselijk Belang Glimmen, dat is aangesloten bij het comité. Hij was zaterdagochtend te gast in het radioprogramma Haren Doet van OOG Radio.

“Defensie doet niet aan voorlichting. Er wordt over ons geregeerd en af en toe hoor je iets in door hen geprefereerde pers, maar verder hoor je niets, tot het besloten wordt. Wij hebben toen gezegd als instanties, bewoners en organisaties van: dit kan niet.”

Daarom organiseert F-35 NÉÉ de informatieavond. “We proberen echt informatieverstrekker te zijn”, aldus Niemeijer. Tijdens de avond in het Fletcher Familiehotel Paterswolde zijn lokale en regionale bestuurders ook uitgenodigd, waarbij de Drentse gedeputeerde in ieder geval een toelichting zal geven over de stand van zaken. Niemeijer: “de provincies Groningen en Drenthe zijn tegen, de gemeenten die direct aan het vliegveld liggen waaronder Groningen, zijn ook tegen. Wij begrijpen dat het hier echt niet kan.”

Volgens het comité zijn er andere mogelijkheden om te oefenen met de straaljagers. “Er is een gesprek geweest tussen de provincies en de staatssecretaris, waarbij is gevraagd waarom dit in Nederland moet plaatsvinden. Maar men wil een goede werkgever zijn, dus omdat er een paar mensen dan in Nederland moeten werken, worden er duizenden omwonenden de dupe van. Wij zijn als inwoners totaal geen partij.”

De informatieavond vindt dinsdagavond plaats van 19:45 tot 21:15 uur. Inlopen kan vrij, maar vooraf aanmelden is gewenst.

