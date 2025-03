Nog geen zicht op beëindiging kraak café Friescheveen: “OM beslist”

Haren – Er is nog geen duidelijkheid wanneer de kraak van voormalige café Friescheveen bij Haren beëindigd gaat worden. Burgemeester Mirjam van ’t Veld (CDA) laat weten dat het OM hier over gaat. Meldt Oogtv.nl.

Het voormalige horecapand aan de Meerweg werd vorige maand gekraakt. In 2021 werd café Friescheveen verkocht aan de provincie, die in de omgeving een ecologische verbindingszone heeft aangelegd. De uitvoerder van deze werkzaamheden hield kantoor in het café. Vorig jaar augustus werd het etablissement verkocht aan een nieuwe partij die horeca in het pand wil vestigen. In december werd deze koop beklonken. Toch werd het gebouw in februari gekraakt.

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Tot ons groot verdriet is er niet ingegrepen”

Voor de fractie van de VVD is de situatie aanleiding om vragen te stellen. Ietje Jacobs-Setz: “Kraken is bij wet verboden. Zij die dat doen zijn in overtreding, zij die dat doen plegen een overtreding en zij die dat doen dienen gestraft te worden. Maar wat voor onze fractie het allerbelangrijkste is, is dat zij die door het kraken getroffen worden, beschermd dienen te worden. Door de sterke arm, dan wel de politie of de gemeente. Wat hier gebeurt, tot ons groot verdriet, is dat er niet is ingegrepen. Het betreft ook nog eens een pand dat amper heeft leeggestaan. De eigenaar heeft na het kraken te horen gekregen, neem maar contact op met de advocaat van de krakers om te kijken wat er verder kan. Dat stelt ons heel erg teleur. Wij willen graag weten op welke bescherming deze pandeigenaar kan rekenen en wanneer het gebouw terug wordt gegeven aan de rechtmatige eigenaar.”

Burgemeester Mirjam van ’t Veld (CDA): “OM moet een oordeel vellen”

Maar burgemeester Van ’t Veld zegt weinig te kunnen doen. “De bevoegdheidsverdeling is nu eenmaal zo dat het Openbaar Ministerie hier over gaat, en niet ik. Ik ben het met u eens dat het zeer onverkwikkelijk is. En ik ben het ook met u eens dat het strafbaar is. Maar het is aan het OM om hier een oordeel over te vellen. En daar kan ik niet in treden.”

Benni Leemhuis (GroenLinks): “Is hier een gebruikelijke werkwijze toegepast?”

Benni Leemhuis van GroenLinks is benieuwd naar de werkwijze: “Ik ben eigenlijk wel benieuwd of de burgemeester inzicht heeft of hier een normale, gebruikelijke werkwijze, in dit geval door het OM, is toegepast. Want is het inderdaad niet zo dat er werkafspraken zijn, dat het OM zoiets altijd op een bepaalde manier doet? Waarbij er nu klaarblijkelijk geen spoedeisendheid is gezien om het gebouw te ontruimen?” Van ’t Veld: “Ik word door het OM op de hoogte gehouden. Maar de bevoegdheidsverdeling is dus dat het OM beslist wat er gebeurd.”

Oplossing?

Een oplossing zou mogelijk kunnen zijn om snel een vergunning te verlenen aan de eigenaar van het pand zodat deze diens plannen uit kan gaan voeren. Vaak gaat een rechter ook over tot ontruiming van een gebouw als deze plannen concreet zijn. De burgemeester kan echter niet zeggen wanneer deze vergunning er komt en zegt dit uit te zullen gaan zoeken.

