Jan-Kornelis Knapper viert 20-jarig jubileum bij Brandweer Woldendorp

WOLDENDORP- Jan-Kornelis Knapper viert zaterdag 01-03-25 zijn 20-jarig jubileum als brandweerman. Zijn collega’s van Brandweer Woldendorp lieten deze bijzondere mijlpaal niet ongemerkt voorbijgaan.

Als verrassing brachten zij vanochtend een bezoek aan zijn huis, zonder dat hij hiervan op de hoogte was. Daar plaatsten ze een groot spandoek in zijn tuin om hem in het zonnetje te zetten.

Namens Brandweer Woldendorp: Jan-Kornelis, van harte gefeliciteerd met deze mooie prestatie!

