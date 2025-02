Groningse supermarktmedewerkers zijn agressieve klanten zat, soms messen en bedreigingen (Video)

Groningen – Groningse supermarktmedewerkers hebben regelmatig te maken met agressief gedrag van klanten. Dat meldt Oogtv.nl dinsdagmiddag.

Dat blijkt uit een rondgang van OOG onder supermarktmedewerkers uit de gemeente Groningen. Maatregelen worden hier en daar genomen, maar er is verdeeldheid over de effecten hiervan.

OOG vroeg via een vragenlijst aan supermarktmedewerkers naar hun ervaringen met agressie van klanten. Verschillende medewerkers geven aan dat dit wekelijks gebeurt. Het gaat veelal om schelden/vloeken en bedreigingen. Iemand zegt: “Als eerste merk ik dat klanten steeds onfatsoenlijker worden tegen medewerkers. Klanten worden steeds vaker boos als er een keer iets niet op voorraad is, de actie al is verlopen of de TOMRA (emballageband) storing heeft of even moet worden schoongemaakt bijvoorbeeld.

Dan geven klanten wel eens nare opmerkingen of word je wel eens uitgescholden. Daarnaast heb ik best wel vaak te maken met het afhandelen van winkeldiefstal. Sommige mensen werken wel mee terwijl er ook gevallen zijn waar politie met spoed naar de winkel moet komen. Meerdere keren per week zijn er bedreigingen met messen of wordt het echt fysiek.” Meer op Oogtv.nl(hele artikel)

