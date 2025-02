112Kort: Auto over de kop op A7 Marum & Kop-staartbotsing in Veendam & winkeldief onwel

Marum – Rond kwart over twee is een auto over de kop geslagen op de A7 in de omgeving van Marum.

Dat zegt een luisteraar tegen RTV Noord.

Veendam

Op de Egypteneinde in Veendam heeft dinsdagmiddag een kop-staart aanrijding plaatsgevonden tussen twee auto’s. Het ongeluk ontstond toen één van de auto’s af wilde slaan om een oprit op te rijden, meldt een 112-fotograaf ter plaatse zegt RTV Noord.

Bedum

Een winkeldief is maandagmiddag onwel geworden na zijn aanhouding in een supermarkt in Bedum. De man is gereanimeerd en met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Meer op RTV Noord.

Foto's