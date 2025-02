Brug bij Dorkwerd vanwege technisch mankement nog steeds afgesloten (update)

Dorkwerd – De brug over het Van Starkenborghkanaal bij Dorkwerd is vrijdag(21-02-25) aan het begin van de middag afgesloten voor het wegverkeer. Dat meldt Rijkswaterstaat.

Het gaat om een technisch mankement. Monteurs zijn bezig het probleem te verhelpen. Het verkeer wordt omgeleid. De scheepvaart heeft geen last van de storing. Wanneer de brug weer gebruikt kan worden is onduidelijk.

Update:

De Dorkwerderbrug werkt nog steeds niet. Rijkswaterstaat is vandaag tussen 10:00 uur en 18:00 uur bezig om het probleem op te lossen. Al het verkeer is voorlopig nog gestremd. Mensen moeten omrijden via Aduard. Verkeersbegeleiders zijn ter plekke.

‘We hopen de brug vandaag te repareren’, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Meldt RTV Noord maandagochtend.

