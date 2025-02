Voetganger aangereden in Hoogezand, automobilist negeert afzetting

Hoogezand – In Hoogezand is rond 19.20 uur een voetganger aangereden, die vanaf het Shell-tankstation de Kerkstraat wandelend wilde oversteken. Een automobilist zag het slachtoffer te laat, waarna een aanrijding volgde. De voetganger raakte gewond en is later naar het ziekenhuis overgebracht. Ook de voorruit van de auto die bij de botsing was betrokken, raakte beschadigd.

Als gevolg van het ongeluk sloten verkeersregels de Kerkstraat op de kruising met de Hoofdstraat af, zodat er ruimte was om het slachtoffer te helpen. Een andere automobilist, die langs de verkeersregelaars heen reed om de afzetting te omzeilen, werd vlak na het ongeval aangehouden door de politie en kreeg een proces-verbaal aan z’n broek. Dat meldt RTVNoord.nl

Foto's