Overval op Action aan Hoornsediep dinsdagavond in Opsporing Verzocht

Groningen – Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond aandacht aan een overval op het filiaal van Action aan het Hoornsediep in Stad.

De politie hoopt zo tips te krijgen over de identiteit van de overvaller, die op 15 november vorig jaar een winkelmedewerker bedreigde met een groot zilverkleurig mes.

De overvaller kwam op de bewuste vrijdagavond rond 18:30 uur de winkel binnen gelopen. Hij haalde direct een mes tevoorschijn en liep rechtstreeks op de kassa af. De overvaller bedreigde de kassamedewerker met het grote zilverkleurig mes en vroeg om geld. Maar de kassalade ging niet open.

Daarop dwong de overvaller de medewerker mee te lopen naar het magazijn, op zoek naar de kluis. Maar die kon de overvaller niet vinden, dus richtte hij zich in de winkel zelf nogmaals op de kassalade. Na een poging om deze te openen met het mes, liep de overvaller de winkel uit. Rond 18:35 uur reed de verdachte op een scooter in zuidelijke richting, zonder buit.

Volgens de politie is de overvaller een man met normaal postuur. Tijdens de overval droeg hij een zwarte trainingsbroek van het merk Puma, een zwarte jethelm met zilveren rand en doorzichtig vizier, zwarte handschoenen, donkere schoenen met opvallende witte zolen en witte gezichtsbedekking.

Wie rond het tijdstip van de overval iets opvallends heeft gezien nabij het Hoornsediep, de verdachte herkent, of andere informatie die de politie zou kunnen helpen in het onderzoek, kan contact opnemen met de politie. Dat kan door te bellen met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Daarnaast is er een online tipformulier.

De uitzending van het AVROTROS-programma Opsporing Verzocht is dinsdagavond om 20:25 uur te zien op NPO 2.

