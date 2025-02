Stadskanaal – Zaterdagavond 15 februari rond 19:30 uur heeft er een mishandeling plaatsgevonden in Stadskanaal, dit ter hoogte van de Jumbo aan de Beneluxlaan.

Dat zou volgens de politie gebeurd zijn in de buurt van de glasbakken op de parkeerplaats voor de ingang. Over mogelijke gewonden is niets bekend.

De politie is nu op zoek naar getuigen, die kunnen de politie bellen op 0900-8844, of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

bron

