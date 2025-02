Groningen – Zondagavond kreeg de politie een melding van meerdere vechtpartijen in de stad, dit in de buurt van het Waagplein waarbij mogelijk een wapen gezien zou zijn.

Hierop is de politie met meerdere eenheden ter plaatse gegaan. Ze hebben de betrokkenen van de vechtpartijen niet gezien en na het bekijken van camerabeelden is er ook geen bewijs dat er iemand met een wapen is geweest. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

