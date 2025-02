Noordlaren – Het is deze winter er toch nog van gekomen: Op de valreep schaatsen op natuurijs in o.a. Noordlaren. De hele nacht was er aan de baan gewerkt , de schaatsers genieten van hun baantjes in de voorjaarsvakantie. Tot wanneer het kan is nog onduidelijk.

Ook op andere plekken gaan mensen voorzichtig wat vijvers op, wees voorzichtig! Komende weekend wordt het boven de 11 graden is de verwachting. Het is dus van kort plezier.

