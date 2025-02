Politie Drenthe via X

Politie Drenthe via X

Eelde – Aan de Veldstukken in Eelde is zondagochtend omstreeks 06:45 een overleden persoon aangetroffen. Dat meldt de Politie Drenthe via X

Het gebied is volledig afgezet en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident.

