Bewoners omarmen Sterrebos

Groningen – Ruim vijftig buurtbewoners, betrokkenen en actievoerders van verschillende natuurorganisaties hebben zondagmiddag actie gevoerd tegen de ontwikkelingen in het Sterrebos. Ondertussen wordt er nagedacht over vervolgacties.

“We hebben letterlijk het bos omarmd”, vertelt Liesbeth Cavé van de Boomwachters. “Met sjaals hebben we met de aanwezige mensen een ketting gemaakt, waarmee we hebben laten zien hoe waardevol en belangrijk het Sterrebos is.

Over de actie van vanmiddag ben ik tevreden, maar ik ben niet tevreden over de situatie. Het gaat om een heel oud bos. Buiten de democratie om wordt er een plan gemaakt en uitgevoerd, zonder dat iemand er invloed op heeft gehad. Dat vind ik schokkend. Vanmiddag hebben bewoners geopperd om de tegels eruit te halen. Of we dat ook gaan doen, bespreken we morgen, als we de situatie evalueren.”

Sterrebos

Het Sterrebos is in 1765 aangelegd en is het belangrijkste bos dat in de stad is te vinden. Oorspronkelijk was het een daadwerkelijk sterrenbos, met acht paden die vanuit een centraal punt in verschillende richtingen liepen. Rond 1880 werd het bos aan de zuidzijde uitgebreid. Daarbij werd de Franse stijl vervangen door de Engelse landschapsstijl, met slingerpaden, heuvels en een vijver in plaats van rechte lanen. In de jaren zeventig werd een deel van het bos gekapt voor de aanleg van de zuidelijke ringweg, een ingreep met grote gevolgen. Sindsdien is er sprake van een noordelijk en een zuidelijk Sterrebos.

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Ik ben vanmiddag erg geschrokken”

Eén van de aanwezigen zondagmiddag was raadslid Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden: “Voor zover ik weet was ik ook de enige politicus die vanuit de gemeenteraad aanwezig was”, vertelt Van der Laan. “Ik ben vanmiddag erg geschrokken. Het afgelopen jaar hebben we met enige regelmaat aandacht besteed aan het bos. Onlangs zijn de werkzaamheden in het noordelijk deel begonnen. De grond is afgegraven, waarbij boomwortels onherstelbaar zijn beschadigd. Er is wit, gravelachtig materiaal aangebracht, dat bijna zo hard is als beton, met in het midden grote, zwarte stenen die ik niet anders kan omschrijven dan grafzerken. Het is een kaarsrecht pad geworden. Het is extreem. Wij kunnen niet anders dan concluderen dat hier een historisch bos wordt vernield.”

Liesbeth Cavé (Boomwachters): “Het college smeekt burgers om tegels uit tuinen te halen”

Het kaarsrechte pad vervangt de oude, slingerende bospaden. Doordat bij de werkzaamheden wortels van bomen worden doorgesneden, verliezen de bomen aan stabiliteit en is er een groot verlies aan bodemdiversiteit door het afgraven van de grond. Dit heeft grote gevolgen voor de gezondheid en vitaliteit van het bos. Cavé: “Wij hadden verwacht dat er meer politici van andere partijen aanwezig zouden zijn. Je kunt ook spreken van een paradox. Groningen heeft een groen college, dat burgers smeekt om tegels uit hun tuinen te halen. Maar ondertussen wordt een oud bos volgelegd met tegels. Hoe kun je dat doen, als je nadenkt over biodiversiteitsverlies en klimaatopwarming? Mensen die het vanmiddag met eigen ogen hebben gezien, zijn echt geschrokken.”

Leendert van der Laan: “Waarom sta je dit toe?”

Van der Laan: “Wat hier gebeurt, is vergelijkbaar met de bushokjes in de Esperantostraat. Ooit is afgesproken en vastgelegd dat die bushokjes er moesten komen. Ondanks dat er al jaren geen bus meer door die straat rijdt, worden ze toch geplaatst, omdat de aannemers anders hun geld niet krijgen vanwege het niet volledig uitvoeren van de plannen. Dat geldt ook voor het Sterrebos. Ooit is het zo aanbesteed. Van die clausule afzien kost geld. Maar welke afweging maak je dan? Mijn partij is niet super groen georiënteerd, maar we staan ook niet achteraan. Ik begrijp niet waarom een groen college dit toestaat. Je vernielt historisch openbaar groen. Dit had echt niet gehoeven.”

“We willen een moreel appèl gaan doen”

De vraag is hoe het nu verder moet. Buurtbewoners overwegen vervolgacties. Van der Laan: “Wij overwegen om het onderwerp op de agenda te zetten voor het politieke vragenuurtje over tien dagen. Waarbij we dan een moreel appèl willen gaan doen op het college. Voor de rest lijken de mogelijkheden erg beperkt. De gang naar de rechter is reeds gemaakt. De rechter heeft gezegd dat de werkzaamheden door kunnen gaan. Daarmee lijkt de juridische weg dicht gemetseld te zijn.”

Liesbeth Cavé: “Betrek ecologen bij de plannen”

Natuurorganisaties en buurtbewoners herhalen ondertussen wat ze al vaker hebben gezegd: en dat is betrokkenheid. “Wij zouden willen dat de gemeente bij zulke projecten ecologen bij de plannen betrekt. En niet alleen naar ze luistert, maar dat deze deskundigen ook daadwerkelijk inbreng krijgen in de plannen. Dat wordt nu ook wel gedaan, maar het gaat nog te vaak mis. Dat is jammer.”

Foto's