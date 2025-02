Man (26) uit Westerkwartier opgepakt voor brandstichting in Market Hotel

Groningen – De politie heeft een 26-jarige man uit de gemeente Westerkwartier aangehouden op verdenking van brandstichting in het Market Hotel aan de Grote Markt.

Volgens een woordvoerder van de politie zit de man nog vast en wordt hij dinsdag verhoord. De manager van het hotel liet maandag al weten dat de brand waarschijnlijk is aangestoken, op basis van camerabeelden. De politie wilde, in verband met het onderzoek, nog niet bevestigen of de aangehouden persoon dankzij deze beelden is aangehouden.

Inmiddels is duidelijk dat de rookschade aan Café Willem Albert, het restaurant van het hotel, groter is dan gedacht. Door rook- en geurschade blijven zowel het restaurant als het wellnessgedeelte van het hotel in ieder geval de komende week gesloten. Schrijft Oogtv.nl.

De brand in het hotel brand zondagavond kort voor middernacht uit in de kelder van het restaurant bij een toiletruimte. Niemand raakte gewond. De brandhaard was snel geblust, maar de rook veroorzaakte wel veel hinder en schade. Het gehele hotel werd enige tijd ontruimd.

