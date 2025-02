Man(47) veroordeeld voor zeven strafbare feiten

Hoogezand – Een 47-jarige man is veroordeeld voor in totaal zeven strafbare feiten. Het betreft allemaal inbraken, diefstallen met verbreking of valse sleutel of pogingen daartoe.

De rechtbank heeft opgelegd een gevangenisstraf van 517 dagen, waarvan 450 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren en daaraan verbonden enkele bijzondere voorwaarden. Daarnaast heeft de rechtbank een taakstraf opgelegd van 240 uren. Verder heeft de rechtbank de vordering van een benadeelde partij die niet ziet op een van de ten laste gelegde dan wel bewezen verklaarde feiten, niet-ontvankelijk verklaard. Zie ook

Foto's