Zuidlaren – Maandagmiddag rond 16:00 uur is er een ernstig ongeval ontstaan tussen zeker vijf auto’s op de N34 nabij Zuidlaren. De schade is groot, de weg is daardoor tijdelijk volledig afgesloten.

Er zijn meerdere personen gewond geraakt, waarvan één zwaargewond meldt de Politie via X. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident.

Foto's

Deel dit artikel

Video

Social media