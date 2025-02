Dak gaat eraf van bunker UMCG: “Ruim twee meter beton verwijderen voor nieuw apparaat” (foto’s)

Bij het UMCG wordt de komende maanden hard gewerkt om een nieuw bestralingsapparaat te installeren. Volgens woordvoerder Janneke Kruse is de klus immens, omdat hiervoor het dak letterlijk moet worden verwijderd.

Hoi Janneke! Op deze zaterdag staat er groot materieel bij het UMCG. Wat is er aan de hand?

“Zo’n vijftien tot twintig jaar geleden hebben we in onze bestralingsbunker van de afdeling Radiotherapie apparatuur geïnstalleerd gekregen.

De ontwikkeling staat echter niet stil en daarom moet een van deze apparaten worden vervangen. Het oude apparaat hebben we door de deur afgevoerd. Het probleem is echter dat deze apparaten de afgelopen jaren flink groter zijn geworden. Ze passen niet meer door de deur. Daarom zal dit via het dak naar binnen getakeld moeten worden.”

Nu hoor ik je het woord ‘bestralingsbunker’ zeggen. Klopt het beeld van dikke betonnen wanden?

“Absoluut. Het dak bestaat uit beton en is bijna 2,5 meter dik. Indertijd is er niet rekening gehouden dat de apparatuur fors groter zou gaan worden. Op dit moment zijn we daarom bezig om het dak weg te halen. Daarbij zagen we het beton in blokken, zodat we het kunnen afvoeren. Maar je begrijpt dat dit voor ons een hele dure operatie is. Onze verwachting is dat het dak rond 20 februari is verwijderd. Daarna vinden er in de bunker verbouwingen plaats, waarbij in juli het nieuwe bestralingsapparaat naar binnen kan worden getakeld.”

Maar betekent dit dat over wellicht twintig jaar hetzelfde probleem opnieuw ontstaat?

“Dat is precies waar we bang voor zijn. Daarom hebben we besloten om het dak niet opnieuw met beton te dichten. We gaan een afneembaar dak installeren. Daarmee wordt het in de toekomst makkelijker om apparatuur te vervangen, mocht dat weer nodig zijn. Dit afneembare dak voldoet overigens volledig aan de veiligheidseisen die voor deze ruimtes gelden.”

Foto's