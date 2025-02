Ravage: Twee gewonden bij fors verkeersongeval op A7 bij Kolham

Kolham – Vrijdagavond heeft er een verkeersongeval plaatsgevonden op de A7 ter hoogte van Kolham. Bij het incident waren vier voertuigen betrokken. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen.

Vanwege de ernst van het ongeval schaalde de brandweer op naar ‘middel HV’, wat betekende dat meerdere brandweervoertuigen, waaronder een hulpverleningsvoertuig, werden ingezet.

Bij het ongeluk raakten twee personen gewond. Zij zijn per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over de aard en ernst van hun verwondingen is nog niets bekend.

Door het ongeval werd de A7 in de richting van Groningen volledig afgesloten. Het verkeer werd bij afslag Hoogezand omgeleid. De hulpdiensten werkten hard om de weg zo snel mogelijk weer vrij te maken.

De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. De politie is een onderzoek gestart om te achterhalen hoe de botsing heeft kunnen gebeuren.

