Auto belandt in sloot bij Winsum & ongeval Westernieland

Winsum – Op de Klein Garnwerd bij Winsum is een auto in de sloot terecht gekomen. Het lijkt erop dat de bestuurder in een bocht rechtdoor is gereden, waarna het in de sloot belandde. De politie en ambulance zijn ter plaatse. De weg is tijdelijk afgesloten, waardoor een bergingsbedrijf de ruimte heeft om de auto weg te slepen.

Westernieland

Twee auto’s zijn vrijdag frontaal op elkaar gebotst op de Westernielandseweg bij Westernieland. De weg is enige tijd afgesloten geweest.

