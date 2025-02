Vlag halfstok bij politiebureau in Leek ter nagedachtenis aan omgekomen agent

Leek – Bij het hoofdbureau van politie Westerkwartier aan de Euroweg in Leek hangt de Nederlandse vlag vandaag halfstok. Dit eerbetoon is ter nagedachtenis aan een politieagent die tijdens zijn dienst om het leven is gekomen bij een verkeersongeval. Dat meldt Infoleek.nl

Het tragische incident vond plaats op vrijdagavond 31 januari rond 22:00 uur in Heel, Limburg. De agent was op dat moment aan het werk en reed op de motor toen het ongeval gebeurde. Vandaag vindt de uitvaart en begrafenis van de omgekomen politiemedewerker plaats.

Uit respect voor hun collega hebben meerdere politiebureaus in Nederland besloten de vlag halfstok te hangen. Hiermee wil de politie haar medeleven betuigen aan de familie, vrienden en collega’s van de overleden agent.

