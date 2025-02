Dieven `op rooftocht in binnenstad en nep Apple producten`; drie staande houdingen totaal (update)

Groningen- Een groepje dieven liep vrijdagmiddag door de binnenstad. De politie heeft samen met winkelbeveiligers uiteindelijk eerst 1 te pakken(staande houding) gekregen op de Paterswoldseweg ter hoogte van de Zwarte Doos.

Een 2e die bij de jongen liep was eerst niet meer in het zicht. Andere winkelbeveiligers hebben drie van de groep in het vizier in de Herestraat.

Update: De man die staande is gehouden maar wordt niet aangehouden omdat het geen heterdaad is. Wel wordt zijn gegevens genoteerd. Twee dames zijn staande gehouden in de Pathe aan het Gedempte Zuiderdiep. Hun tassen zitten vol met nep producten van Apple. De tas met producten is in beslag genomen. De dames wilden dit verkopen aan klanten in de binnenstad. Nader info ontbreekt verder.

