Midwolde – Een personenauto is vrijdagochtend van de weggeraakt op de A7 bij Midwolde, en kwam toen op de zijkant terecht op de Pasop. Donderdagochtend was het ook al raak op de A7 bij Niebert.

De bestuurder van de auto is in de ambulance gecontroleerd maar hoefde niet naar een ziekenhuis. Vanwege het incident rijdt het verkeer op de A7 langzaam en was er een file. Berger Poort kwam voor afsleep, zie ook de video hieronder.

Foto's

