Groningen – Afgelopen weekend, in de nacht van zaterdag op zondag kreeg de politie een melding van inbraak in een kapperszaak aan de Korreweg. Toen politie ter plaatse kwam bleek inderdaad dat er was ingebroken. Korte tijd na de inbraak controleerde de politie een auto.

In de auto lagen goederen die bij de inbraak waren weg genomen en ook inbrekerswerktuig. De beide inzittenden van de auto zijn toen heterdaad aangehouden voor de inbraak.

