Zuidbroek – In het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum in Zuidbroek is in het weekend ingebroken meldt Dvhn.nl. ‘De inbrekers wisten het station vanaf de spoorzijde binnen te komen en hadden het duidelijk voorzien op de kassalade van het museum’, schrijft directeur Rowin Penning in een persbericht aan de krant.

Conform protocol was de kassalade nagenoeg leeg. Penning: ‘In het museumstation is geen geld aanwezig. Desalniettemin is er veel schade. Meer en bron Dvhn.nl.

Foto's