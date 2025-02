Dodelijk ongeval op N46 bij Thesinge: 58-jarige man uit Appingedam overleden (Video)

Thesinge – Zaterdagavond heeft een ernstig ongeval plaatsgevonden op de N46 (Eemshavenweg) nabij Thesinge. Een auto raakte van de weg, waarbij de 58-jarige bestuurder uit Appingedam zwaargewond raakte. Ondanks de inzet van meerdere hulpdiensten mocht de hulpverlening niet meer baten; de man is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden.

Voor het ongeval werden veel hulpdiensten opgeroepen, waaronder de duikers van brandweer Groningen. De politie sloot de weg tijdelijk af om hulpverlening en onderzoek mogelijk te maken.

De politie onderzoekt de exacte toedracht van het ongeluk. Of gladheid, mist of een andere factor een rol heeft gespeeld, is nog niet bekend. De N46 was door het ongeval enige tijd afgesloten, wat voor verkeershinder zorgde. Extra foto’s.

