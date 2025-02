Brandweer spoelt riool in Leek vanwege stankoverlast

Leek – De brandweer is zaterdagmiddag uitgerukt naar de Herman Colleniusstraat in Leek na meldingen van stankoverlast. Waar de geur precies vandaan komt, is niet duidelijk.

Om de hinderlijke geur te verdrijven, heeft de brandweer het riool doorgespoeld. Dit is een veelgebruikte methode om mogelijke ophopingen van afvalresten of andere verstoppingen te verhelpen die stank kunnen veroorzaken.

Het is niet bekend of de oorzaak van de geur inmiddels is vastgesteld. Bewoners hopen dat de spoelactie de overlast zal verminderen.

