Wehe Den Hoorn – Een automobilist is donderdagochtend op een rotonde in de N361 in Wehe-den Hoorn achterop een vrachtwagen gebotst schrijft Dvhn.nl.

De automobilist is nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Hij testte echter positief op een drugstest en is meegenomen naar het politiebureau meldt Dvhn.nl.

