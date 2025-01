Door Mark B. omgebrachte vrouw in Oosterparkwijk lag al twee dagen dood

Groningen – De moord op een 58-jarige vrouw aan het Linnaeusplein in de Groningse Oosterparkwijk, is twee dagen eerder gepleegd dan tot nu toe gedacht werd.

Dat werd duidelijk tijdens de tweede voorbereidende zitting in de zaak vandaag.

Mark B. bekende de moord

De vrouw werd op 13 augustus vorig jaar aangetroffen in haar appartement aan het Linneausplein in Stad. Een paar dagen na zijn aanhouding heeft Mark B. bekend de vrouw om het leven te hebben gebracht. De twee kenden elkaar. Ze zou gewurgd zijn door B. Meer en bron RTV Noord.nl.

Op 3 juli is de rechtszaak

De volgende voorbereidende zitting is op 17 april. B. blijft in voorlopige hechtenis in de penitentiaire inrichting in Veenhuizen. De zaak wordt op 3 juli 2025 inhoudelijk behandeld.

Foto's