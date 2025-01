Geen extra veiligheidsmaatregelen na incident bij azc Europaweg

Groningen – De gemeente is niet van plan om naar aanleiding van het incident bij het azc aan de Europaweg, vorige week woensdag, om extra veiligheidsmaatregelen te nemen. Dat liet wethouder Manouska Molema (GroenLinks) van Asielzaken woensdag weten. Meldt Oogtv.nl

“Na eerdere incidenten aan de Protonstraat en onlangs nog op de asielboot aan de Gideonweg, was het afgelopen week raak aan de Europaweg”, betoogt Kelly Blauw van de PVV. “Acht politiewagens rukten uit naar het gebouw waar noodopvang wordt aangeboden. Als partij hebben we al herhaaldelijk vragen gesteld over incidenten in opvanglocaties. Mijn partij wordt er moedeloos van, waarbij we zien dat het gevoel van omwonenden wordt aangetast. Wij verzoeken daarom tot het nemen van extra veiligheidsmaatregelen.”

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks): “Het COA is verantwoordelijk”

Maar dat is Molema niet van plan. “Als gemeente hebben wij geen bevoegdheid. Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op de locatie, in het gebouw en op het terrein. Als er een incident is, dan probeert het COA het zelf op te lossen. Lukt dat niet, dan kan de hulp van de politie ingeroepen worden. Dat is afgelopen week ook gebeurd. Als blijkt dat iemand zich niet aan de huisregels houdt die zijn opgesteld, dan treft het COA daar maatregelen tegen. Daar is een beleid voor. En het sanctioneren is ook een bevoegdheid van het COA.”

“Niet bereid om extra maatregelen te nemen”

Over het veiligheidsplan op de locatie is Molema duidelijk: “In dit plan ligt ook preventie vast. Dan gaat het bijvoorbeeld over verkeerslessen, opleidingen, omgevingsoverleggen. Daar staat ook in wat het plaatsingsbeleid van het COA is en de werkwijze over huisregels, begeleiding en beveiliging.” Het veiligheidsplan is dus op orde, en daarom is men niet bereid om extra maatregelen te nemen. “Als gemeente zijn we daar niet toe bereid om daar, naar aanleiding van dit incident, met het COA naar te kijken.”

“Niet om de haverklap incidenten”

De wethouder meldt daarnaast dat het aantal incidenten meevalt: “In Groningen hebben we ongeveer duizend mensen die worden opgevangen. Het kan zijn dat mensen eens ruzie hebben met elkaar om wat voor reden dan ook. Het kan dat de politie er dan bijgehaald wordt. Maar zulke incidenten doen zich ook voor op andere plekken waar mensen leven, wonen of uitgaan. De suggestie dat we om de haverklap incidenten hebben, dat wil ik tegenspreken. Dat is niet zo. Waar mensen samen wonen, kan wrijving ontstaan. Tot nu toe wordt dat heel adequaat opgelost.” Blauw: “Omwonenden van de locaties melden zich bij ons. Ik kan u vertellen dat het pertinent niet waar is dat het maar om een paar incidentjes gaat. Het is niet waar. Dat wil ik gezegd hebben, want elke keer wordt gezegd dat de PVV stigmatiseert, maar het is niet waar wat hier gezegd wordt.”

Stadspartij 100% voor Groningen vraagt of er ook openheid gegeven kan worden over de incidenten die plaatsvinden op de locaties. Molema zegt dat het COA hier transparant over is. Deze kunnen in de vorm van een jaaroverzicht teruggevonden worden op de website. Wat er precies is gebeurd, dat wordt echter niet gedeeld.

