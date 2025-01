Politieacties rond Gele Loper; 8 personen aangehouden op verdenking van handel in drugs

Groningen – De politie heeft de afgelopen periode meerdere politie acties gehouden binnen het gebied van de Gele loper in de binnenstad. Dit vanwege drugshandel melden ze via Instagram.

Er zijn in totaal acht personen aangehouden op verdenking van handel in drugs. Bovendien hebben agenten handelshoeveelheden drugs en geld in beslag genomen. Na een groot aantal klachten over drugshandel tussen de Werkmanbrug en de Vismarkt is de politie daar vaker gaan patrouilleren. Binnenkort wordt de camerabewaking opgevoerd.

Foto's