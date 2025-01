Stadskanaal – Een fietser en een bus(Q-Liner) zijn maandagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de Aziëlaan in Stadskanaal. De toedracht is onbekend.

De voorruit raakte beschadigd door de klap. De fietser is met onbekende verwondingen meegenomen naar een ziekenhuis.de politie maakte een rapportage op. Een andere bus vervoerde de passagiers verder.

