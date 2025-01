Westerbroek – Bij een bedrijf aan de Madepolderweg in Westerbroek heeft zondag op maandagnacht rond 01:30 uur brand gewoed in een grote papier/karton container. Dat nam enige tijd in beslag.

Het kwam binnen als brand Industrie maar bleek gelukkig naast het pand te zijn. Maandagmiddag rond 12:45 uur moest de brandweer er opnieuw heen om na te blussen.

Foto's