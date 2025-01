Gaswinning drukt zwaar op ondernemers in Groningen

Ondernemers in Groningen lijden onder de gevolgen van de gaswinning. Dit leidt tot financiële onzekerheid, stress en zorgen over de toekomst van hun bedrijf.

Dat blijkt uit het onderzoek Gronings Perspectief, uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen en Nivel.

Twintig ondernemers in het gaswinningsgebied zijn geïnterviewd. Mkb’ers en agrariërs gaven aan omzetverlies te lijden door herstel- en versterkingswerkzaamheden. Ook raken zij klanten kwijt door langdurige hinder in en rondom hun panden. Veel ondernemers kampen daarnaast met privéproblemen, waardoor de mentale belasting toeneemt.

Uit aanvullend onderzoek van het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen blijkt dat ondernemers in het gaswinningsgebied vaak tegen een stapeling van problemen aanlopen. Problemen op de werkvloer, zoals minder klanten door bouwactiviteiten, worden versterkt door uitdagingen in de privésfeer. Dit maakt ondernemen op dezelfde manier als in andere delen van Nederland vrijwel onmogelijk. De onderzoekers pleiten voor meer maatwerk en één aanspreekpunt voor ondernemers. Schrijft Oogtv.nl maandagochtend.

Hoewel er inmiddels meer regelingen beschikbaar zijn, blijft het voor ondernemers lastig om passende hulp te vinden. Het Kennisplatform adviseert betrokken partijen om meer contact met lokale ondernemers te zoeken. “Bezoek ondernemers vaker en luister naar hun behoeften,” stelt onderzoeker Aziza Zijlstra. Dit kan helpen om het aanbod van steun beter af te stemmen op de praktijk.

Foto's