Incident (medisch noodgeval) op tribune tijdens FC Groningen-Heerenveen, wedstrijd later begonnen (update)

Groningen – Zaterdagavond is de wedstrijd tussen FC Groningen en SC Heerenveen iets later begonnen vanwege een incident op een van de tribunes. Het ging om een medisch noodgeval meldt FC Groningen via X.

Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse om de situatie in goede banen te leiden. Het incident zorgde voor een uitstel van de wedstrijd.

De wedstrijd was totaal 15 minuten uitgesteld, en verdere informatie over het incident is niet bekend. FC Groningen heeft zaterdagavond in een uitverkochte Euroborg de Derby van Noorden tegen SC Heerenveen met 1-0 gewonnen.

Foto's