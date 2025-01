Toenemend aantal senioren belandt op spoedeisende hulp door valpartij

Regio – Het aantal senioren dat na een valpartij binnenshuis op de spoedeisende hulp (SEH) belandt, ligt tegenwoordig een stuk hoger dan pakweg tien jaar geleden. De hulpdiensten zijn er steeds drukker mee om in dergelijke noodsituaties assistentie te verlenen. Niet zo vreemd natuurlijk, want ook het aantal senioren stijgt procentueel gezien in rap tempo.

Bovendien bereiken senioren ook gemiddeld een steeds hogere leeftijd dan vroeger. Ook speelt het uitbreiden van de extramurale zorg hierbij een rol.

Goede alarmering essentieel

Minder beschikbare bedden in reguliere woonzorgcentra houdt in dat mensen tot op hogere leeftijd zelfstandig moeten blijven wonen. Op zich is dat geen slechte ontwikkeling, maar het betekent meestal wel dat iemand op hoge leeftijd vaak urenlang alleen doorbrengt, zonder dat er direct adequate hulp beschikbaar is als het eens echt misgaat. Het belang van een efficiënt ouderen alarm is dus gaandeweg steeds groter geworden. Met zo’n alarm kan iemand direct contact leggen met een meldkamer als zich een noodsituatie voordoet. In sommige gevallen is het dan mogelijk om een naaste in te schakelen, zoals een buur of een familielid. Hierdoor worden de hulpdiensten ontlast en kan de betrokkene toch snel de juiste hulp krijgen.

Verschillende opties beschikbaar

Dankzij de hedendaagse technieken zijn diverse communicatiemiddelen beschikbaar waarop dergelijke alarmeringssystemen gebaseerd zijn. Zo werkt het bedrijf nl-alarmering met een systeem dat gebaseerd is op het dragen van een polsband of halsketting met daaraan een alarmknop. Ook bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor een horloge waarin de alarmeringsfunctie is verwerkt. Door het toepassen van kunstmatige intelligentie zijn inmiddels ook camerasystemen beschikbaar die afwijkende situaties automatisch kunnen detecteren en op basis daarvan alarm kunnen slaan. Zo’n camera kan bijvoorbeeld inschatten of iemand een vreemde houding heeft aangenomen, die mogelijk kan duiden op een val.

Gerust gevoel voor naasten

Als familielid van iemand op leeftijd wil je zo onbezorgd mogelijk kunnen leven. Maar veel mensen die een vader of moeder op hoge leeftijd hebben, maken zich zorgen over diens veiligheid. Zelf regelmatig een oogje in het zeil houden lost het probleem slechts ten dele op, dus een alarmeringssysteem is dan zeer welkom. Het vergroot de zelfstandigheid van de senior in kwestie en het zorgt ervoor dat familieleden rustig kunnen slapen, omdat ze in geval van nood direct op de hoogte worden gesteld. Dergelijke systemen zullen in de komende jaren steeds vanzelfsprekender gaan worden in onze samenleving.

