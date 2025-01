Veendam – Donderdag heeft de politie een hennepkwekerij in een woonwijk in Veendam aangetroffen. Hennepkwekerijen zorgen voor veel overlast in woningen en maken buurten onveilig.

Voor hennepteelt wordt vaak gebruik gemaakt van illegaal afgetapte stroom en installaties die slecht zijn aangelegd. Dit levert daarom ernstig gevaar op voor de brandveiligheid.

Wanneer er in jouw buurt een vermoeden is van een hennepkwekerij. Meld dit bij de politie, dit kan ook anoniem.

Foto's