GroenLinks bezorgd over verkeersveiligheid vanwege steeds grotere auto’s

Groningen – De Statenfractie van GroenLinks maakt zich grote zorgen over de veiligheid van fietsers en voetgangers in het Groninger verkeer. Uit onderzoek blijkt dat het aantal ongevallen in de provincie met 10 procent is gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Dat meldt OOGTV.nl

Daarnaast toont onderzoek van RTL Nieuws aan dat het aantal aanrijdingen van voetgangers en fietsers door automobilisten met een kwart is toegenomen. Verder blijkt dat aanrijdingen in toenemende mate gebeuren door steeds grotere en zwaardere auto’s. Dit terwijl het Groninger mobiliteitsbeleid prioriteit geeft aan duurzame vormen van mobiliteit, zoals lopen en fietsen. GroenLinks vreest daarom vooral voor de veiligheid van deze kwetsbare verkeersdeelnemers. De situatie is zorgelijk en vraagt om actie.

Fractielid Bas de Boer van GroenLinks: “Het is onacceptabel dat fietsers en voetgangers steeds vaker het slachtoffer zijn van ongelukken. Zeker voor de meest kwetsbare deelnemers moet het verkeer gewoon veilig zijn!”

GroenLinks roept het college op om op te komen voor fietsers en voetgangers en te onderzoeken of de maatregelen die nu genomen worden voldoende zijn om deze trends te keren. Ook moeten er maatregelen komen om het gebruik van grotere en zwaardere auto’s te ontmoedigen. “We moeten kiezen voor duurzame mobiliteit, waar veiligheid van alle verkeersdeelnemers vooropstaat,” aldus De Boer.

Foto's