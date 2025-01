Bestuurder voor de 12e keer zonder geldig rijbewijs gepakt

Regio – Woensdagavond heeft de Marechaussee een voertuig gecontroleerd vanwege een snelheidsovertreding.

De bestuurder negeerde het volg-teken, maar na een korte achtervolging stopte het voertuig toch. De bestuurder was niet in het bezit van een rijbewijs. Dit was de 12de keer dat hij een motorvoertuig bestuurde zonder rijbewijs. Ook was het voertuig niet verzekerd. Het voertuig is in beslag genomen en de Officier van Justitie zal beslissen wat met het voertuig zal gebeuren.

