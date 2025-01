Wie kent deze verdachte van insluiping en aanranding (Video)

Groningen – Wie herkent deze man die verdacht wordt van een insluiping en aanranding aan de Tuinstraat in Groningen?

Groningen – Een jonge vrouw lag op 21 juni 2024 te slapen in bed als zij omstreeks 10:00 uur plots wakker schrikt. Er staat een onbekende man bij het bed in de slaapkamer. De vrouw zegt de man dat hij de woning onmiddellijk moet verlaten. Uiteindelijk vertrekt de man, maar voordat hij het huis verlaat, betast hij de jonge vrouw.

De politie heeft onder meer buurtonderzoek verricht en camerabeelden uit de omgeving bekeken. Daaruit blijkt dat de volgende man mogelijk de verdachte is.

Zijn signalement:

– man

– donkere huidskleur

– baard

– 22 – 29 jaar oud

– zwart heuptasje van het merk Carhartt

– lange lichtblauwe broek

De verdachte bevond zich op 21 juni tussen 08.30 en 10.00 uur in de omgeving van de Poelestraat, de Poelebrug en het Schuitendiep nabij de Tuinstraat.

Herken je de man die verdacht wordt van de insluiping en aanranding aan de Tuinstraat in Groningen? Heb je rond het tijdstip van het incident iets opvallends gezien in de omgeving? Of heb je andere informatie die het onderzoek zou kunnen helpen. Neem dan contact op met de politie via de opsporingstiplijn 0800-6070, of via het tip formulier op politie.nl. Meld je liever anoniem? Dat kan via meldmisdaadanoniem.nl of telefonisch via 0800-7000.

Foto's